AVVISTATO ALLA STAZIONE ROMA TIBURTINA 18ENNE SCOMPARSO IERI POMERIGGIO A TAGLIACOZZO

Avvistato a Roma, nella stazione Tiburtina il giovane di 18 anni, Davide Mastroddi, che da ieri pomeriggio non rientrava a casa, a Tagliacozzo. Il riconoscimento è avvenuto tramite una foto scattata da un amico del padre.

Le telecamere di sicurezza avrebbero infatti ripreso un ragazzo che, per fattezze fisiche e abbigliamento, sembrerebbe proprio Mastroddi. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini per confermare l’identità del giovane, che sarebbe sceso da un treno in arrivo.

L’ultima geolocalizzazione del cellulare di Davide era stata in via del Gallo, Colle Pelacchi a Tagliacozzo verso le ore 15:15, poi il telefono si è spento.

Le Forze dell’Ordine si sono messe in azione, ed è stato anche organizzato un gruppo di ricerca di cittadini volontari, con bici e macchine.