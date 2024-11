AVVISTATO UN LUPO MALATO DI ROGNA A SAN DEMETRIO: ALLARME DEL COSPA, “VA CATTURATO”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Desta preoccupazione la presenza di un lupo, ma forse non c’è solo lui, che si aggira nell’area vestina nell’Aquilano. Il problema principale, oltre al pericolo di poterlo incontrare, sta nel fatto che è affetto da rogna per cui andrebbe catturato subito per evitare contagi con altri animali compresi quelli di affezione visto che secondo quanto riferisce Dino Rossi (Cospa) si avvicina ai cassonetti dove cerca cibo. Forse si dovrebbero mettere delle trappole in modo da risolvere il problema la cui soluzione è in capo all’Asl.

Fermo restando che se il lupo morde qualcuno questi rischia di contrarre la rogna ovvero (in medicina veterinaria) una patologia infiammatoria della cute ma per l’uomo, va detto, si tratta di una ipotesi rara e comunque la malattia è una forma di dermatite ben curabile.