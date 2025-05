MAXI FALLIMENTO DITTA EDILE ALL’AQUILA: GIP SEQUESTRA 5 FABBRICATI E 5 TERRENI. CI SONO 2 INDAGATI

L’AQUILA – I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria dell’Aquila, nell’ambito di attività di servizio a tutela dell’economia legale, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dal GIP presso il Tribunale, in occasione di una procedura concorsuale riguardante una nota impresa edile con sede nel capoluogo di regione.

Le indagini, avviate nel settembre 2023, a seguito di sentenza di fallimento emessa nei confronti della società dal locale Tribunale, hanno consentito di appurare che gli indagati hanno posto in essere condotte fraudolente che hanno portato al depauperamento del patrimonio aziendale da cui è scaturito lo stato di decozione.

Al termine dell’iter giudiziario, il G.I.P., condividendo l’operato dei Finanzieri, ha emesso un sequestro preventivo ex art. 321 C.P.P., finalizzato alla confisca, nei confronti dei due indagati, che ha permesso di sottoporre a sequestro n. 5 fabbricati e n. 5 terreni oltre a denaro contante per un ammontare complessivo di oltre un milione di euro.

“L’operazione delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale conferma il costante impegno e la trasversalità dell’azione ispettiva della Guardia di Finanza, nel contrasto ai reati in materia di Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, sotto la direzione ed in piena collaborazione con la locale Autorità Giudiziaria. Si rappresenta che il sequestro è stato eseguito nella fase delle indagini preliminari”, si legge in una nota.