AZIONE: IL DEPUTATO E SEGRETARIO ABRUZZESE SOTTANELLI COMMISSARIO IN TOSCANA

ROMA – Il deputato abruzzese Giulio Sottanelli, segretario regionale di Azione, nominato commissario del partito in Toscana.

In una nota Sottanelli commenta: “Ringrazio il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, e l’intero gruppo dirigente per avermi nominato commissario del partito in Toscana”.

“Siamo, già da oggi, al lavoro per rafforzare la presenza del partito. Ho accettato con entusiasmo e disponibilità questo nuovo incarico, consapevole delle sfide che attendono Azione in Toscana e le tante energie che dovranno essere valorizzate e aumentate in una Regione importante e strategica. Già martedì si svolgerà il primo incontro con i segretari provinciali”, conclude.