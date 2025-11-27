AZIONE POLITICA INAUGURA LA SEDE DI AVEZZANO: GENOVESI, “LABORATORIO PERMANENTE DI PARTECIPAZIONE”

AVEZZANO – “La politica per noi è azione, significa costruire, proporre, sperimentare. Con questa sede vogliamo offrire alla città un laboratorio permanente di partecipazione, un luogo in cui far emergere le energie migliori della nostra comunità”.

Così, in una nota, il coordinatore provinciale di Azione Politica Carlo Genovesi che annuncia l’inaugurazione della nuova sede, sabato 29 novembre alle ore 16:30, in via Marconi 5 ad Avezzano.

“Si tratta della prima apertura di una sede cittadina da parte di una forza politica alleata del sindaco Gianni Di Pangrazio, un segnale concreto di radicamento territoriale e di volontà di partecipazione attiva alla vita amministrativa”, sottolinea.

“La nuova sede nasce come spazio aperto alla cittadinanza, concepito non solo come punto di riferimento organizzativo, ma come luogo di ascolto, confronto e costruzione di proposte. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un ambiente dinamico e inclusivo, in cui cittadini, associazioni e professionisti possano contribuire alla definizione di idee e progetti per lo sviluppo di Avezzano”.

“L’inaugurazione rappresenta l’avvio di un percorso che punta a rafforzare la collaborazione con l’amministrazione comunale e con il tessuto civico locale, nella convinzione che soltanto attraverso una presenza stabile e dialogante sia possibile rispondere alle necessità del territorio”, conclude la nota.