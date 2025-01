L’AQUILA – A poco più di 24 ore da “Azzurri In Vetta”, che si terrà domani, sabato 11, e domenica 12 gennaio, tra Roccaraso e Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, Forza Italia annuncia l’avvio della grande manifestazione nazionale a cui prenderà parte, tra gli altri, anche il vicepremier e ministro degli Esteri e leader del partito Antonio Tajani, assieme a ben tre ministri e a quasi tutti i big nazionali azzurri.

La nota è stata inviata questa mattina, poco dopo le 10, dall’Ufficio Stampa di Forza Italia dopo la pubblicazione dell’articolo di AbruzzoWeb nel quale era già stato evidenziato come, a ridosso dell’evento, non era ancora stato diramato alcun comunicato di annuncio e presentazione. Inoltre, non è chiaro a chi sia stato inoltrato tra le testate regionali, dal momento che né questo giornale né altri colleghi lo hanno ricevuto e visto che contattato l’ufficio stampa per ricevere la comunicazione, al numero indicato in calce alla mail, non è stato possibile parlare con nessun referente.

“È così che Forza Italia, partito che aspira secondo Tajani al 20%, dimostra interesse verso i territori. È solo un evento autoreferenziale per Pagano e pochi altri per fare bella figura con i big”, commentano alcuni forzisti che non parteciperanno alla due giorni e che, tra le altre cose, riferiscono anche di una “gaffe”, una dimenticanza nei confronti del presidente della Provincia dell’Aquila, che è anche vice presidente nazionale Upi, nonché sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che sarebbe stato invitato solo all’ultimo momento.

Contattato ieri da Abruzzoweb, il segretario regionale e deputato presidente della Commissione Affari costituzionali, Nazario Pagano, aveva spiegato: “Il comunicato arriverà nelle prossime ore, dipende dalla struttura nazionale e c’era esigenza di avere conferma sulla partecipazione di tutti gli ospiti e relatori”.

Nel comunicato diffuso oggi viene riportato brevemente quindi l’annuncio dell’importante evento nazionale senza il programma, ancora in aggiornamento, che però AbruzzoWeb questa mattina ha pubblicato dopo averlo trovato sul sito (Qui il link)

Di seguito il comunicato completo.

FORZA ITALIA: “11 E 12 GENNAIO L’EVENTO NAZIONALE ‘AZZURRI IN VETTA’ ALL’AQUA MONTIS RESORT & SPA DI RIVISONDOLI (L’AQUILA), CON TAJANI”

Forza ltalia riparte con un grande evento nazionale promosso e organizzato dai Gruppi Parlamentari di Senato – Camera Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, dal titolo “AZZURRI IN VETTA”.

L’evento si articolerà in due giorni, l’11 e il 12 gennaio, a Roccaraso e a Rivisondoli, con una serie di appuntamenti interamente dedicati alla politica, al confronto e alla passione azzurra.

Fitto il programma a partire dalle 15 di sabato 11 gennaio, che prevede tanti interventi, primo tra tutti quello del Segretario nazionale del partito, Vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Grande mobilitazione del movimento azzurro che sarà presente con i suoi capigruppo al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo – rispettivamente Maurizio Gasparri, Paolo Barelli, Fulvio Martusciello -; con il presidente del consiglio nazionale Renato Schifani; con i suoi parlamentari; i segretari regionali; i rappresentanti al governo; i presidenti di Regione; gli amministratori; i responsabili dei dipartimenti; Azzurro Donna; i Seniores e Forza Italia Giovani. Un’occasione unica per discutere e condividere idee per un futuro politico migliore e al passo coi tempi.