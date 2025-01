AZZURRI IN VETTA: TAJANI, “2025 INIZIA CON GRANDE EVENTO. VOGLIAMO CRESCERE: OBIETTIVO 20%”

RIVISONDOLI – “Ricominciare nel 2025 l’attività politica con un grande evento che svolgiamo in una bellissima località di montagna. In Abruzzo, in Appennino, sarà occasione per parlare delle problematiche della montagna che per noi rappresenta una priorità in tutto il Paese, nel nord, nel centro e nel sud perché non va sottovalutata questa tematica”.

Lo dice il leader di Forza Italia Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, a margine dell’evento ‘Azzurri in vetta’ in programma oggi e domani a Roccaraso e Rivisondoli, in provincia dell’Aquila.

Due giorni di dibattiti, confronti e incontri con protagonisti ministri, vertici di partito e rappresentanti istituzionali di rilievo di Forza Italia: in Abruzzo, oltre Tajani, il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

“Lanciamo da qui un nuovo messaggio al Paese – dice Tajani – Vogliamo crescere e vogliamo essere quella grande forza di chi si sente europeista e garantista. Dobbiamo fare un salto di qualità organizzativo e politico. Continueremo a insistere sui grandi temi che ci stanno a cuore, innanzitutto il lavoro”.

“C’è un tema che riguarda l’ambiente, anche la sopravvivenza dell’agricoltura di montagna e anche la tutela delle aree interne del nostro Paese, per offrire garanzie ai giovani e per poter rimanere a vivere nelle aree interne e farle diventare luoghi turistici come sono Roccaraso, Rivisondoli e altre località abruzzesi”, aggiunge il vicepremier.

“‘In questo momento c’è grande voglia di centro e di partecipare alla costituzione di un progetto che àncori il nostro Paese all’Europa, alle relazioni transatlantiche, insomma” un progetto “che dia ancora una volta garanzie al popolo italiano. Noi siamo il centro del centrodestra. Ora dobbiamo andare avanti per raggiungere quel famoso obiettivo del 20%. Visto che siamo in montagna dobbiamo procedere a passo d’alpino. L’ultimo sondaggio ci dà all’11,5% ma vogliamo crescere ancora. Dovremo anche, in ogni parte d’Italia, mobilitarci per fare ancora di più”.