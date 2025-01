“AZZURRI IN VETTA”, TANTI VIP, ZERO COMUNICAZIONE. PAGANO, “ABRUZZO AL CENTRO POLITICA NAZIONALE”

PESCARA – “Esprimo grande soddisfazione il ritorno, dopo l’ultima edizione del 2017, di una manifestazione a cui eravamo molto legati, un brand abruzzese, un laboratorio di idee e progetti che ci proietta alla ribalta nazionale, con temi sul tavolo di stringente attualità come le aree interne, la riforma della giustizia e le politiche sociali ed economiche”.

Contattato da Abruzzoweb, il segretario regionale e deputato presidente della Commissione Affari costituzionali, Nazario Pagano, annuncia con queste parole “Azzurri In Vetta”, la grande manifestazione invernale di Forza Italia che si terrà l’11 e il 12 gennaio tra Roccaraso e Rivisondoli, in provincia dell’Aquila, e a cui prenderà parte anche il vicepremier e ministro degli Esteri e leader del partito Antonio Tajani, assieme a ben tre ministri e a quasi tutti i big nazionali del partito.

Nonostante la portata dell’evento, va però evidenziato che a ridosso dal suo avvio, evidentemente l’ufficio stampa nazionale del partito tra i più in crescita in Italia e anche in Abruzzo, non ha ritenuto necessario diramare un comunicato stampa di annuncio e presentazione, mai ricevuto infatti da questa come dalle altre redazioni regionali e anche nazionali, tanto che a darne notizia è stato Il Giornale, a margine di in una intervista a Tajani, e questa mattina il Messaggero Abruzzo, e un paio di testate locali che hanno ripreso il programma dal sito di Forza Italia.

“Il comunicato arriverà nelle prossime ore – assicura dunque Pagano – dipende dalla struttura nazionale e c’era esigenza di avere conferma sulla partecipazione di tutti gli ospiti e relatori”.

Venendo ai contenuti, spiega il deputato Pagano: “Uno dei messaggi forti e chiari che arriverà da Azzurri In Vetta è l’attenzione che occorre dare alla montagna e ai borghi, ovvero alle aree interne dove con ogni mezzo va frenato lo spopolamento”.

Inoltre prosegue Pagano, “altro tema che sarà affrontato in via previlegiata altri due temi, come la riforma delle giustizia in fase di approvazione, che prevede la separazione delle carriere dei giudici e quelle dei pubblici ministeri, e poi ovviamente il dibattito si estenderà sui temi sociali ed economici, in una fase nella quale l’Italia si sta meritando una credibilità internazionale, grazie al buongoverno del centrodestra”.

Oltre a Tajani parteciperanno ad Azzurri In Vetta, tra gli altri, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali, Francesco Paolo Sisto, vice ministro alla Giustizia, E ancora i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, la vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, la presidente della Commissione Affari Esteri del Senato Stefania Craxi, il capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo Fulvio Martusciello.

Il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, e Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea.

IL PROGRAMMA (non definitivo)

SABATO 11 GENNAIO

Ore 15:00 – Saluti istituzionali. Il programma si apre con i saluti di figure di rilievo: Nazario Pagano, segretario regionale di Forza Italia Abruzzo e presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera, insieme a Giancarlo Iarussi e Francesco Di Donato, rispettivamente sindaci di Rivisondoli e Roccaraso. A seguire, interventi di Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d’Abruzzo, e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, fino a personalità di livello nazionale come Licia Ronzulli, vice presidente del Senato, e Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri.

Ore 16:15 – Politica e Montagna Un focus importante sarà dedicato al tema “Una politica per la montagna, un patrimonio da tutelare”. Interverranno Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente, insieme a esperti e rappresentanti locali, tra cui Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Maiella.

Ore 17:15 – I Borghi e il Turismo delle Radici Il tema “I nostri borghi, una grande risorsa italiana” vedrà la partecipazione di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, e Daniele Kihlgren, CEO di Sextantio Group. Gli interventi metteranno in luce il potenziale dei piccoli centri storici italiani per un futuro sostenibile.

Ore 19:15 – Giustizia e Carceri La giornata si concluderà con un approfondimento su “Giustizia e carceri: dall’emergenza alla riforma”, moderato da Nazario Pagano, con la presenza di Francesco Paolo Sisto, vice ministro alla Giustizia, e Maria Elisabetta Casellati, ministro per le Riforme istituzionali.

Ore 20:30 Aperitivo e cena con intrattenimento per chiudere la serata in un clima conviviale.

DOMENICA 12 GENNAIO

Ore 9:30 – Santa Messa La giornata di domenica inizierà con un momento spirituale presso l’Aqua Montis Resort & Spa.

Ore 11:00 – Europa ed Economia Un dialogo su “Europa ed euro ai tempi del nuovo corso americano”, con interventi di Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, e altri protagonisti delle istituzioni italiane ed europee. Il focus economico sarà guidato da Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, e Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento Europeo.

Ore 13:30 – Pranzo di Chiusura L’evento si concluderà con un pranzo di chiusura, momento di convivialità che suggellerà le due giornate di confronto e progettazione.