B7: PAGLIUCA, “VERSO TRANSIZIONE E INNOVAZIONE, GRANDI OPPORTUNITA’ SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO”

PESCARA -“La cooperazione avrà un compito importante, quello di traghettarci verso le grandi transizioni che ci attendono dalla digitalizzazione alla sostenibilità ambientale. E lo potremo fare solo con l’innovazione. Un’innovazione di pensiero (e oggi lo stiamo dimostrando) e innovazione tecnologica. Le tecnologie disruptive del passato sono state tecnologie gentili, si sono affermate in decenni, dando modo alla società e al mondo del lavoro di adeguarsi lentamente”.

Così, ringraziando gli illustri ospiti del B7 di Pescara, incentrato sui temi dall’industria per lo sviluppo, dove si è sottolineato l’impegno di imprese e istituzioni a non lasciare indietro nessuno, il presidente di Confidustria Abruzzo Medio Adriatico Silvano Pagliuca. Il B7, insieme al G7, è l’Engagement Group riservato al mondo delle imprese.

“Mentre la cosa che balza agli occhi oggi è il grado di adoption delle tecnologie, che impiegano sempre meno tempo a raggiungere la massa critica degli utilizzatori e che, quindi, costringono le aziende a tempi di reazione quasi immediati – ha aggiunto Pagliuca – Ma c’è di più, oggi per la prima volta da quando esiste l’essere umano, abbiamo la concomitanza di ben due tecnologie disruptive, l’IA e il Quantum Computing”.

“Grandi opportunità in tutti settori, ma anche nuove differenze di conoscenze e dunque nuove possibili povertà. Importante quindi cooperare anche sull’IA e sui meccanismi di funzionamento e la possibilità che esse incorporino valori orientati a favorire il bene comune evitando le concentrazioni di un nuovo potere nelle mani di pochi. Grandi i vantaggi dalla cooperazione, a patto, come si diceva, di non lasciare nessuno indietro. Per questo cooperazione deve spingere anche alla Pace. Una Pace che deve essere un obiettivo anche di chi ha la responsabilità dello sviluppo dell’economia e del benessere dell’uomo”, ha concluso.