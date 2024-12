BABBO NATALE IN CARROZZINA PORTA I DONI AI BAMBINI RICOVERATI NELL’OSPEDALE DI PESCARA

PESCARA – Non poteva mancare l’appuntamento anche questo Natale il Babbo Natale in carrozzina di Claudio Ferrante. Il Presidente dell’Associazione “Carrozzine Determinate” sfreccia con la sua carrozzina per regalare un pizzico di gioia ai bambini ricoverati presso i reparti pediatrici dell’ospedale di Pescara.

Donare un momento di gioia, sorrisi e doni trasmettendo anche a Natale un messaggio di inclusione, capacità, accoglienza di tutte le diversità e accessibilità universale! “Siamo immensamente felici di essere riusciti nuovamente a organizzare l’iniziativa del giocattolo sospeso. Ricordiamo che oltre ai doni in ospedale, il 21 dicembre saremo con i bimbi malati rari d’Abruzzo e i “giocattoli sospesi”, frutto delle donazioni, potranno essere ritirati da tutti i bimbi che rischiano di rimanere senza regalo, tra il 21 e il 24 dicembre presso il Bosco Incantato di Montesilvano”, si legge in una nota.

“Ringraziamo i tanti donatori privati ed i partner storici la SIc Cgil rappresentata da Guido Cupido e dal segretario regionale Carmine Ranieri, dal segretario provinciale Cgil Pescara Luca Ondifero e l’associazione SportManiA di Montesilvano con Mariangela Di Pietro e quelli che si sono aggiunti quest’anno, Dahrana Yoga, Skating Academy, Pallavolo Montesilvano 3 NW Polisportiva tutte con sede a Montesilvano,” queste le parole dell’avv. Mariangela Cilli segretario dell’associazione che coordina l’iniziativa.

Così Guido Cupido per la SIc Cgil “In un tempo sempre più segnato da tensioni, ingiustizie, conflitti e contraddistinto da profondi cambiamenti, la Slc Cgil Abruzzo Molise ha voluto confermare le iniziative di concreta solidarietà in occasione delle prossime Festività Natalizie. Il nostro è un gesto che si ripete ormai da anni e che facciamo a nome di tutti gli iscritti alla perché crediamo che il dono più bello da fare sia proprio quello di stare al fianco di quanti si trovano a vivere periodi difficili nella propria vita. Con l’idea di regalare sorrisi e speranze, anche quant’anno abbiamo voluto confermare una nostra donazione a favore dell’Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, a sostegno dell’iniziativa il “giocattolo sospeso” Martin Luther King disse “Anche se avrò aiutato una sola persona a sperare, non avrò vissuto invano” e noi crediamo che oggi questo messaggio sia più attuale che mai”.

La delegazione è stata accolta dal Direttore UOC Pediatria dr. Maurizio Aricò, dalla Direttrice UOC Neonatologia TIN e Nido dr.ssa Susanna Di Valerio, dal dal Dirigente Medico UOSD OncoEmatologia Pediatrica dr.Mauro Di Ianni con tutto il personale dei reparti. Il momento della consegna dei doni è speciale, la vicinanza dall’esterno in momenti delicati come le festività è un supporto fondamentale per i piccoli pazienti ricoverati in reparti delicati, come l’oncoematologia ma anche per i genitori in particolare, quelli dei piccoli guerrieri della TIN-neonatologia. I Direttori dei reparti hanno ringraziato l’Associazione “Carrozzine Determinate” e tutti i partner dell’iniziativa benefica per la sensibilità e la generosità nei confronti dei piccoli pazienti dell’Ospedale nonché per l’importante messaggio di inclusività trasmesso.