BABBO RUNNING, STRADE CHIUSE A PESCARA DOMENICA MATTINA

PESCARA – Chiusura al traffico, domenica mattina, 12 dicembre, per alcune strade del centro cittadino per consentire lo svolgimento della manifestazione “Babbo running”, organizzata dalla Uisp.

Dalle 8 e fino alle 12, o comunque fino al termine dell’evento le auto non potranno circolare nel tratto di via Regina Margherita che da piazza della Rinascita arriva fino a via Leopoldo Muzi: i podisti si immetteranno poi sulla strada parco, la percorreranno per circa un chilometro e torneranno indietro, di nuovo lungo via Muzi e viale Regina Margherita.

Resteranno chiuse anche le strade laterali in entrata e in uscita su queste vie. La sola piazza della Rinascita, infine, sarà riaperta alle ore 14.