BABY GANG L’AQUILA, BIONDI: “PROVVEDIMENTO QUESTORE VALIDO STRUMENTO A TUTELA RAGAZZI”

L’AQUILA – “I provvedimenti d’urgenza per il pericolo di reiterazione dei reati, emessi dal Questore dell’Aquila nei confronti di 23 dei 30 indagati, quasi tutti minorenni, nell’ambito dell’inchiesta della Procura della Repubblica su spaccio di sostanze stupefacenti e atti criminali, sono un valido strumento per garantire la tutela dei minori e dei ragazzi nell’ambito delle scuole e dei luoghi maggiormente frequentati del centro storico”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “Nel rinnovare tutto il sostegno dell’ente comunale alla Questura dell’Aquila, ribadisco l’importanza del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritto, lo scorso aprile, da Comune dell’Aquila, Prefettura e Forze dell’Ordine, con lo scopo di migliorare la qualità della vita del nostro territorio e contrastare le situazioni di illegalità. Insieme al Comitato di ordine e sicurezza pubblica, lavoreremo affinché la vita in città sia sicura e serena”.

