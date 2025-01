PESCARA – La presidente della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone è stata nominata membro del consiglio di amministrazione della compagnia aerea Ita-Lufthansa.

La ‘newco’ è nata dalle ceneri di Alitalia con l’ingresso della compagnia aerea tedesca, con 41% versando nelle casse 325 milioni di euro. Il nuovo consiglio di amministrazione, passato da 3 a 5 membri, ha come presidente Sandro Pappalardo indicato presidente affiancato dall’amministratore delegato Joerg Eberhart.

Ballone, 42enne teramana, impegnata accanto al padre Agostino Ballone, nella gestione dell’azienda di trasporti Baltour, dal dicembre 2020 è presidente della Camera di commercio Gran Sasso Teramo – L’Aquila e negli anni ha ricoperto vari incarichi in Confindustria.

E’ stata candidata alle elezioni europee nella lista di Forza Italia, per il Collegio Meridionale, e pur non eletta, è stata la più votata tra i candidati abruzzesi, con 41.885 preferenze, di cui 14.080 ottenute in Abruzzo.

Altri consiglieri sono Efrem Angelo Valeriani, già consigliere di Æqua Roma e segretario provinciale della Lega nella Capitale, e Lorenza Maggio, manager italiana che per Lufthansa è vice presidente Sales per Medio Oriente e Africa.

Commenta il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sotto “per l’intero Abruzzo è un onore e un pregio avere una propria rappresentante, esperta nel settore trasporti, all’interno del nuovo Cda. Nell’augurare un buon lavoro all’intero Consiglio – prosegue Marsilio – un pensiero particolare va al presidente, Sandro Pappalardo, amico e collega di partito sin dai tempi della fondazione di Fratelli d’Italia. La sua esperienza, maturata all’Enit e all’assessorato del Turismo della Regione Siciliana, rappresenta un importante punto di partenza per il futuro della compagnia aerea. Mi sono già sentito telefonicamente con Pappalardo e Ballone a cui ho confermato la ferma intenzione di avviare una nuova interlocuzione per riportare la compagnia aerea a volare sull’aeroporto d’Abruzzo”.

Commenta a sua volta il senatore di Fdi Guido Quintino Liris: “Desidero porgere le mie più vive congratulazioni alla carissima amica e presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, Antonella Ballone, per la prestigiosa nomina nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea ITA-Lufthansa”.Per l’intero Abruzzo è motivo di grande orgoglio vedere una rappresentante del nostro territorio, con una comprovata esperienza nel settore dei trasporti, contribuire al governo di una realtà così strategica per il Paese e per la mobilità internazionale. A lei, e all’intero Consiglio di Amministrazione, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà rappresentare al meglio le competenze e le eccellenze della nostra regione.