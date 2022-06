CHIETI – A Ortona riconfermato Leo Castiglione, a San Salvo Emanuela De Nicolis.

Questo l’atteso esito dei ballottaggi che si sono conclusi alle 23.

A Ortona, 23.425 abitanti, Castiglione, 5.421 voti (50,90%), ha battuto Ilario Cocciola con duecento voti di scarto (49,10%).

Castiglione, battitore libero civico di area centrodestra, era appoggiato da cinque liste civiche tra cui Forza Leo, emanazione di Forza Italia.

Ad appoggiare Cocciola sei formazioni civiche e l’Udc, in uno schieramento moderato e progressista che non ha visto la presenza del simbolo del Partito Democratico che non ha presentato liste in questa tornata elettorale, ma che ha candidato suoi esponenti. Forte del 20,3% ottenuto al primo turno pari a 2.553, Cocciola è stato appoggiato da Angelo Di Nardo, di Fratelli d’Italia, già aspirante primo cittadino nel 2017 e consigliere comunale di minoranza uscente.

Il nuovo sindaco di San Salvo è invece Emanuela De Nicolis, candidata del centrodestra che batte Fabio Travaglini (centrosinistra allargato) con il 51% dei voti.

Affluenza in calo ai ballottaggi nei 59 comuni delle regioni a statuto ordinario (altri 6 sono di quelle speciali): in tutto oltre 2 milioni gli italiani che potevano esprimere la preferenza per il loro nuovo sindaco, ma in molti, oltre due su tre, si sono tenuti lontani dalle urne.

Ma è in Abruzzo che si è registrata l’affluenza più alta rispetto alle altre regioni italiane: qui i comuni al voto erano Ortona e San Salvo, entrambi in provincia di Chieti, e alle urne si è recato il 54.68% degli aventi diritto, dato che, seppur in calo rispetto al primo turno (61,21%) è superiore rispetto alla media nazionale.

Il dato definitivo del Viminale dell’affluenza alle ore 23 è stato del 42.16%, in calo rispetto al primo turno, quando negli stessi comuni, alla medesima ora, aveva votato il 54.11%.