CHIETI – “Ritengo una proposta positiva, intelligente e di buone prospettive future quella del segretario regionale del Pd Michele Fina che fa appello ad una convergenza del Movimento 5 Stelle in questa seconda fase delle elezioni amministrative. In Abruzzo già da un anno esiste a Chieti una convergenza tra Pd, forze civiche di centrosinistra e Movimento 5 Stelle in cui siamo presenti in maggioranza ed esprimiamo un assessore nella giunta comunale. Funziona e sta dando buoni risultati.”

Una dichiarazione pesante, quella della parlamentare abruzzese del Movimento 5 Stelle Daniela Torto, chietina, in vista dei ballottaggi di Vasto, Lanciano e Francavilla, in risposta all’appello del segretario regionale del Pd, Michele Fina, oggi in conferenza stampa a L’Aquila. “La strada del centrosinistra è l’unità, va seguita anche nei ballottaggi. Il mio appello è naturalmente rivolto anche al Movimento Cinque Stelle, siamo forze che stanno governando insieme a livello nazionale e che dovunque raccontano di un’interlocuzione viva: quella in Regione Abruzzo è tra l’altro tra le migliori”.

A Vasto il centrosinistra corre nei ballottaggi con Francesco Menna, a Francavilla con Luisa Russo, partendo con un buon margine di vantaggio sui candidati del centrodestra, a Lanciano deve inseguire con Leo Marongiu. In tutti e tre i casi M5s è fuori dai giochi ma con voti che potrebbero essere determinanti per la vittoria finale.

Il modello è quello di Sulmona, dove il candidato Gianfranco di Piero, al ballottaggio con il civico Andrea Gerosolimo, è appoggiato sia dal centrosinistra che da M5s.

Scrive dunque Torto: “Possiamo e dobbiamo trovare punti di convergenza su cui lavorare ad un progetto amministrativo credibile e che dia risposte ai cittadini come abbiamo fatto sulla città di Chieti. È possibile, ma è poi necessario che ci sia la volontà politica da parte di tutti gli attori in campo, nel pieno rispetto delle esigenze territoriali, senza forzature” prosegue la parlamentare del movimento 5 stelle.

“Di fronte al risultato delle elezioni amministrative del Movimento 5 Stelle c’è bisogno di avviare una profonda analisi, ma è già evidente dove sono alcune criticità. Il poco radicamento sul territorio non permette di avere un risultato elettorale soddisfacente. Allo stesso tempo il radicamento passa soprattutto attraverso il buon governo delle città, mettendosi in gioco ove c’è questa opportunità e applicando un metodo serio, unitamente ai principi di onestà e visione politica che contraddistingue il movimento 5 stelle. Bene che oggi tutti riconoscano il dialogo con il territorio, la strada giusta perché solo così si potrà incidere, condizionando le scelte dei sindaci con il contributo positivo e di buon senso proprio della nostra forza politica. Naturalmente se esistono le condizioni per convergenze al secondo turno delle elezioni amministrative la valutazione passa necessariamente dai gruppi cittadini, dalle candidate e i candidati e gli attivisti locali che si sono spesi in questa tornata elettorale a cui va tutto il mio ringraziamento. Ora è il momento anche di riconoscere gli errori del passato per non ripeterli”, commenta la deputata abruzzese del movimento 5 stelle.

“Questo è il tempo della semina, il nuovo corso del Movimento 5 Stelle guidato dal Presidente Giuseppe Conte va in questa direzione e io sono fiduciosa per il futuro. Conte ha già dato ampia dimostrazione del proprio valore e ci sta mettendo la faccia, oltre che tutto sé stesso. Sono convinta che la presenza di un nuovo Presidente come Conte porterà una vera e propria riorganizzazione della nostra forza politica, siamo all’inizio di un nuovo percorso in cui, dopo l’impossibile, siamo chiamati a fare il necessario! Sui territori noi parlamentari, assieme ai consiglieri regionali e agli amministratori locali, dobbiamo fare la nostra parte al meglio, con determinazione e soprattutto con concretezza, senza barricarci ma aprendo al dialogo costruttivo con tutte le realtà cittadine e sempre sulla base dei nostri temi e delle nostre proposte. Arriveranno le risorse economiche del PNRR a breve, il Movimento 5 Stelle deve poter incidere sulle politiche decisionali nel merito. Ecco perché invito alla riflessione su possibili apparentamenti o appoggi esterni, perché in questa fase si può incidere e lavorare in maniera significativa per il bene dei nostri Comuni e dei cittadini. Un’occasione da non perdere!” conclude l’onorevole Daniela Torto.