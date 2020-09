BALLOTTAGGI AVEZZANO, DE ANGELIS:”PAROLE DI D’ERAMO CI LASCIANO STUPITI”

AVEZZANO – “Ci lascia stupiti e perplessi il comunicato stampa inviato dal coordinatore regionale Luigi D’Eramo che attribuisce a Fi la responsabilità di un mancato accordo politico”.

A rispondere per le rime a al coordinatore leghista è il sindaco uscente e commissario provinciale di Fi Gabriele De Angelis forzista vero regista della candidatura di Anna Maria Taccone

“Innanzi tutto l’accordo politico è di per sè l’apparentamento, unica formula prevista dalla Legge elettorale per ricomporre le maggioranze politiche di secondo turno nell’ottica della massima trasparenza e lealtà nei confronti dei propri elettori. Altre formule diverse da questa sono accordi che non ci interessano e soprattutto mai richiesti al candidato sindaco Genovesi dal nostro partito”. E minaccia: Prendiamo atto della reiterata indisponibilità della Lega a ricomporre il centrodestra anche dopo il primo turno, rifiutando di sottoscrivere un apparentamento politico ufficiale e quindi privando di fatto l’elettorato moderato di cdx della possibilità di votare tutti i simboli della coalizione unitamente riportati sulla scheda elettorale. Ci riuniremo nelle prossime ore con i tutti i nostri candidati di lista e con gli altri delle liste civiche per confrontarci su quanto accaduto e prendere le nostre decisioni finali al riguardo”, dice.

