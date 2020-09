BALLOTTAGGI, D’ERAMO:”SI’ ALL’ACCORDO, NO ALL’APPARENTAMENTO CON FI”

AVEZZANO – “I confronti tra i preposti di Forza Italia e della Lega, in questi giorni, sono stati continui e molteplici in vista dell’imminente ballottaggio a cui la Lega guarda con la massima responsabilità nei confronti dei cittadini di Avezzano. Appare dunque evidente che Forza Italia non sia stata né estromessa né tantomeno strattonata; noi ragioniamo di programmi e non di posti in giunta quindi abbiamo rifiutato l’apparentamento tecnico,avremmo voluto un’apertura per un ragionamento politico sullo sviluppo di Avezzano. Nessuno impedirà agli amici di Forza Italia di votare per Tiziano Genovesi, anzi ce lo aspettiamo vista l’alternativa delle liste mascherate del Pd. Le sorti di Avezzano sono nelle mani dei cittadini, loro con il voto di domenica prossima saranno i fautori della prossima consiliatura”.

Così il deputato e segretario regionale della Lega, in vista del ballottaggio di domenica prossima, Luigi D’Eramo.

