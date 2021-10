BALLOTTAGGI FRANCAVILLA: RUSSO, “CONFIDO IN APPOGGIO ANCHE DA M5S, MA NO APPARENTAMENTI”

FRANCAVILLA – “Venti punti percentuale di distacco e oltre 2000 voti sono tanti. Ma non bisogna abbassare la guardia, la vittoria non deve essere data per scontata. Mi appello ai nostri elettori per tornare a votare tra due settimane ed anche agli elettori di altre liste a cominciare quelle del MoVimento 5 stelle a sostenermi. Ma come ho già detto non ci sarà nessun apparentamento”.

Suona la carica nell’intervista streaming ad Abruzzoweb, la candidata sindaco di Francavilla Luisa Russo del centrosinistra. Assessore al commercio della giunta di Antonio Luciani, giunto al suo secondo e ultimo mandato, Russo ha preso al primo turno il 48,56%, pari a 6.676 voti, e dovrà ora affrontare al secondo turno il candidato del centrodestra Roberto Angelucci, ex sindaco e imprenditore del marmo, distanziato al 29,63%, pari a 4.073 voti.

A poter chiudere definitivamente la partita un appoggio di Livio Sarchese candidato sindaco del MoVimento 5 stelle che tra le altre cose entrerebbe in consiglio solo con la vittoria di Russo.

La candidata del centro sinistra però esclude ogni ipotesi di apparentamento.

“Con Sarchese ho un ottimo rapporto umano e professionale, ci ho già parlato e sono convinta che convincerà i suoi sostenitori a votarci al secondo turno, alla luce anche dell’orientamento a livello nazionale. Parlerò anche con i candidati delle altre liste”.

Del suo sfidante Angelucci dice che ” ha già amministrato questa città e i cittadini lo hanno bocciato assieme a tutta la sua classe dirigente”.

Tra le priorità una volta che sarà eletta Russo indica, “il completamento del progetto di riqualificazione dell’Auditorium sirena, le procedure per realizzare il cammino verde dalla collina alla città, andrà adottato un regolamento per gli spazi pubblici per consentire alle attività commerciali di collocare i dehors anche in inverno, e poi un grande piano di riqualificazione e manutenzione degli spazi pubblici, a cominciare dei marciapiedi soprattutto nelle contrade in effetti poco attenzionate nell’ultimo periodo”.

LA DIRETTA