LANCIANO – Ultime ore per formalizzare gli apparentamenti in vista del ballottaggio delle comunali abruzzesi del 17 e 18 ottobre.

La novità più eclatante ci sarà a Vasto dove la candidata Alessandra Notaro che ha preso al primo turno il 17,2% appoggerà ufficialmente il candidato del centrodestra Guido Giangiacomo che deve recuperare lo svantaggio contro il sindaco uscente del centrosinistra Francesco Menna.

Decisione che però non è condivisa da tutta la coalizione civica di Notaro: il coordinatore di Azione, Gaetano Fuiano, il partito di Calenda che nella coalizione di Notaro ha preso 514 voti ha annunciato che lascerà libertà di voto ai propri sostenitori; qualche altra defezione potrebbe arrivare nelle prossime ore.

L’accordo tra Notaro e Giangiacomo prevede in caso di vittoria la presidenza del consiglio comunale alla candidata sindaco e per Alessandra Cappa il posto da vicesindaco, per e l’ex parlamentare Pd Maria Amato la guida della commissione socio-sanitaria all’interno del consiglio comunale.

Non ci sarà invece apparentamento tra Menna e il M5s di, ma comunque una convergenza con l’istituzione annunciata dal sindaco uscente di un tavolo permanente sui fondi del Pnrr presieduto dalla candidata sindaco Dina Carinci, che aprirebbe le porte ad un bacino di consenso del 10% pari a 2.226 voti.

A Lanciano il candidato sindaco del centrosinistra Leo Marongiu farà un accordo formale con il candidato sindaco del Movimento 5 stelle, Sergio Furia, che ha preso 1.019 voti nel tentativo di recuperare lo svantaggio dal centrodestra di Filippo Paolini.

All’accordo avrebbero lavorato il consigliere regionale Francesco Taglieri per il Movimento 5 stelle, il segretario regionale del Pd Michele Fina, insieme al segretario provinciale, Gianni Cordisco, e il capogruppo in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

Il civico Ivaldo Rulli, 566 voti sosterrà pur senza apparentamento tecnico

A Francavilla, la candidata del centrosinistra Luisa Russo, in vantaggio sul candidato del centrodestra Roberto Angelucci, vuole assicurarsi il risultato con un accordo del Movimento 5 stelle di Livio Sarchese, che ieri si è detto “piuttosto infastidito dai toni raggiunti dai due contendenti, anche in termini di accuse, talvolta pesanti”.

Lavorano però ad un apparentamento la capogruppo M5s in Consiglio regionale Sara Marcozzi, con il sindaco uscente Antonio Luciani.

A Roseto è sfida tra i candidati Mario Nugnes, sostenuto da azione di Carlo Calenda e il centrodestra di William Di Marco, e sia i due sfidanti sia i partiti di riferimento confermano che al ballottaggio andranno soli con le rispettive coalizioni, e dunque non ci sarà nessun apparentamento con le liste dell’ex assessore e deputato regionale Tommaso Ginoble, che però sarebbe orientato ad appoggiare il centrodestra, l’M5s di Rosaria Ciancaione e l centrosinistra del sindaco uscente, e sonoramente sconfitto, Sabatino Di Girolamo, che dovrebbe però spingere a votare Nugnes.

A Sulmona in campo resta solo il candidato di centrosinistra Gianfranco Di Piero, dopo il clamoroso addio alla campagna elettorale del civico Andrea Gerosolimo. Il tema dell’apparentamenti non si pone nemmeno più.