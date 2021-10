BALLOTTAGGIO ABRUZZO: CENTROSINISTRA AVANTI A VASTO, FRANCAVILLA E SULMONA, CENTRODESTRA A LANCIANO

CHIETI – Iniziato lo spoglio dei 5 comuni al ballottaggio in Abruzzo. Dalle prime notizie, ufficiose che arrivano dai seggi, a Vasto sarebbe in vantaggio Francesco Menna sul candidato del centrodestra Guido Giangiacomo, a lanciano in vantaggio Filippo Paolini del centrodestra su Leo Marongiu, sul candidato di centrodestra Walter Di Marco. A Sulmona in vantaggio il candidato del centrosinistra Gianfranco Di Piero sulla coalizione civica di Andrea Gerosolimo, che si è ritirato dalla corsa, ma con le sue liste in campo. A Francavilla in vantaggio la candidata del centrosinistra Luisa Russo, su Roberto Angelucci del centrodestra.