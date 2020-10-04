BALLOTTAGGIO AVEZZANO: AFFLUENZA IN CALO DI OLTRE 11%

Al ballottaggio di Avezzano, dove si sfida il civico ed ex sindaco del centrosinistra Giovanni Di Pangrazio e il centrodestra del leghista Tiziano Genovesi, affluenza in calo di oltre 11 punti percentuale rispetto al primo turno: alle ore 19 i votanti sono al 31,44% rispetto al 42,71% di due settimane fa. Ad Avezzano al primo turno ha votato complessivamente il 79,1%, pari a 24.705 elettori.
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