BALLOTTAGGIO AVEZZANO: AFFLUENZA IN CALO DI OLTRE 11%

4 Ottobre 2020 19:39

Al ballottaggio di Avezzano, dove si sfida il civico ed ex sindaco del centrosinistra Giovanni Di Pangrazio e il centrodestra del leghista Tiziano Genovesi, affluenza in calo di oltre 11 punti percentuale rispetto al primo turno: alle ore 19 i votanti sono al 31,44% rispetto al 42,71% di due settimane fa.  Ad Avezzano al primo turno ha votato complessivamente  il 79,1%, pari a 24.705 elettori.




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