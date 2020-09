BALLOTTAGGIO AVEZZANO: DOMANI CONFERENZA CENTRODESTRA CON GENOVESI, MARSILIO, D’ERAMO, SIGISMONDI E QUAGLIARIELLO

AVEZZANO – Il Centrodestra ha convocato per domani alle 10 nella sede elettorale del candidato sindaco, Tiziano Genovesi, in via Corradini, 101 una conferenza stampa in vista del ballottaggio elettorale del 4 e 5 ottobre prossimi.

Interveranno il candidato sindaco, Tiziano Genovesi, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, il coordinatore regionale della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, il coordinatore regionale di Fdi, Etelwardo Sigismondi, il senatore di Cambiamo, Gaetano Quagliariello, e il responsabile Giovani Udc, Riccardo Silvagni.

