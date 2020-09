BALLOTTAGGIO CHIETI: FERRARA, “SANITA’ PUBBLICA E’ PER NOI PRIORITA'”

CHIETI – “La sanità è prima di tutto servizio pubblico e da sempre, non certo solo ora, noi viviamo per la difesa di questo principio, per la garanzia dei presidi sul territorio. Da sempre, non solo adesso, ci siamo impegnati perché tutti i nostri cittadini avessero accesso a cure di qualità e accessibili. Non siamo noi quello che hanno operato per lo smantellamento dell’ospedale: il governo regionale Marsilio, nel silenzio e nella complicità dell’amministrazione uscente di centrodestra, ha sottratto 30 milioni di euro al nostro ospedale. Noi abbiamo alzato le barricate, altri no”.

Lo dichiara il candidato al ballottaggio per il sindaco di Chieti per il centrosinistra, Diego Ferrara.

