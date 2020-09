BALLOTTAGGIO CHIETI, FERRARA:”ECCO LA SQUADRA PRONTA A REALIZZARE IL CAMBIAMENTO”

CHIETI – “All’appuntamento di domenica e lunedì prossimi, alla chiamata alle urne decisiva per avviare il percorso di rinascita per Chieti, andremo con una squadra allargata, unita e pronta a realizzare il nostro programma di mandato”.

Così il candidato al ballottaggio per la carica di sindaco, Diego Ferrara, sull’appoggio politico pubblicamente espresso da Luca Amicone del Movimento 5 Stelle e sull’apparentamento ufficializzato con il polo civico guidato da Paolo De Cesare. Con quest’ultimo e le sue liste, nella mattinata di domani, lunedì 28 settembre, Ferrara ha organizzato una conferenza stampa nella sede elettorale di corso Marrucino, 64.

“Abbiamo fatto delle scelte legate, tutte, alla condivisione nel merito di una proposta politica dalla cifra ben riconoscibile, apprezzata dagli elettori – prosegue l’esponente di centrosinistra –. Ringraziamo tutti quanti si sono mostrati disponibili a sostenerci in queste ore: lo faranno, ne siamo certi, anche con il voto al ballottaggio; le condizioni che non ci hanno consentito altre conclusioni adesso, non sono e non saranno un limite a tutti quei contributi utili ad arricchire la nostra azione amministrativa al governo della città”.

“Il nostro obiettivo principale resta quello di cambiare la nostra città, di cambiarla in meglio come merita Chieti, e i cittadini hanno già detto, con un’espressione inequivocabile al primo turno, che questa deve essere la strada. Siamo tutti coinvolti in questa scelta, tutti. Davanti a noi abbiamo una grande opportunità: dare alla nostra città una squadra di amministratori capaci e perbene. Insieme lo faremo”.

Download in PDF©