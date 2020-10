BALLOTTAGGIO CHIETI: STASERA COMIZIO DEL CANDIDATO DIEGO FERRARA, DIRETTA WEB

CHIETI – “Vorrei avere più tempo a disposizione, il tempo necessario per incontrare ognuno di voi; eppure siamo arrivati quasi alla fine della campagna elettorale. Un modo per incontrarci, se ancora non è capitato”.

Così il candidato del centrosinistra alle amministrative di Chieti, Diego Ferrara, in vista del ballottaggio in programma per il 4 e 5 ottobre prossimi, ricorda l’appuntamento con i cittadini per questa sera, per il primo dei due comizi di chiusura della campagna.

Il comizio si terrà in piazza G.B.Vico alle 19 e potrà essere seguito in diretta sul sito e sulla pagina Facebook di AbruzzoWeb.

