BALLOTTAGGIO FRANCAVILLA: ANGELUCCI, “SFIDA IMPEGNATIVA, LOTTEREMO FINO ALL’ULTIMO VOTO”

FRANCAVILLA – “Un ballottaggio impegnativo, non c’è dubbio abbiamo visto tanti recuperi anche nella vicina a Chieti e anche a Francavilla nel passato. Comunque non demordiamo raccoglieremo fino all’ultimo voto, con la consapevolezza che ci sono tanti concittadini che non sono andati a votare al primo turno”.

Così nell’intervista ad Abruzzoweb, il candidato del centrodestra Roberto Angelucci, ex sindaco e imprenditore del marmo. A Francavilla in testa per il ballottaggio è in testa la candidata del centrosinistra Luisa Russo, assessore al commercio della giunta di Antonio Luciani, giunto al suo secondo e ultimo mandato. Russo ha preso il 48,56%, pari a 6.676 voti. Angelucci è distanziato al 29,63%, pari a 4.073 voti. Il distacco a ben vedere non è impossibile da colmare, pari a 2.663 voti.

Importante per Angelucci sarà quello attrarre voti e consensi, pur senza apparentamenti tra gli elettori di Livio Sarchese del Movimento 5 stelle, dei civici Franco Moroni arrivato al 5,99%, Camillo Paolini, Moreno Bernini, Carmine Montebello e Gianluca Baldassarre.

E afferma questo proposito Angelucci: “Sono tutte persone che conosco, con cui c’è reciproca stima, e con cui il dialogo è aperto. Candidati che si sono messi in gioco fortemente scontenti di come Luciani e il suo assessore Russo hanno amministrato questa città. Certo, il Movimento 5 stelle visto che Livio Sarchese entrerà in consiglio solo con la vittoria della mia competitor immagino che ha chiare le scelte che farà. Ma tanti suoi lettori non ne sono contenti e il mio appello va anche a loro. Ad aiutarmi forse anche le entrate in gamba tesa dell’ex sindaco Luciani”.