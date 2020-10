BALLOTTAGGIO: IMPRUDENTE, “NOSTRI CANDIDATI NON SOSTENUTI DA ALTRE FORZE CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “La Lega è largamente il primo partito sia ad Avezzano sia a Chieti, come coalizione dobbiamo dare una approfondita riflessione per una verifica sulle cose che non sono andate, inutile nascondersi dietro un dito, c’è un dato elettorale negativo. La Lega sostiene in maniera coerente i candidati degli altri partiti o in coalizione, altre forze politiche non lo hanno fatto”.

Così il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, della Lega, commentando le sconfitte ai ballottaggi di Chieti ed Avezzano (L’Aquila), dove i salviniani presentavano candidati rispettivamente Fabrizio Di Stefano e Tiziano Genovesi.

“Questo deve essere un punto di ripartenza perché il grande lavoro del governo regionale che abbiamo fatto in questo anno e mezzo e tutte le attività che si stanno programmando in questi mesi non vengano trascinate in una dinamica che non è della politica, ma dei personalismi e della mancanza di prospettiva da parte di qualcuno – continua Imprudente -. Escludo che ci possano essere ripercussioni sull’azione di governo regionale che anzi da questo risultato deve trarre una ulteriore motivazione e forza nell’interesse degli abruzzesi”, conclude il numero due del governo regionale.

