BALLOTTAGGIO ORTONA: AFFLUENZA AL 53,16%, SUPERATO QUORUM PER REFERENDUM

ORTONA – A Ortona (Chieti), dove si vota per il ballottaggio per la scelta del sindaco, a seggi chiusi l’affluenza è del 53,16%, in calo rispetto al primo turno (60,86%).

Qui il ballottaggio è di centrodestra: a sfidarsi sono Angelo Di Nardo, sostenuto da una coalizione composta da Fratelli d’Italia e tre liste civiche (Città che Amo, Forza Giusta per Ortona e Di Nardo Sindaco), e Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati e due civiche (Alleanza per Ortona, Ortona Popolare).

Al primo turno Di Nardo aveva ottenuto 3.512 voti, pari al 26,93% delle preferenze, mentre Fratino 3.025 (23,2%). Lo spoglio per le comunali è al momento in corso.

Sull’onda delle elezioni amministrative, è stato superato il 50% anche per i referendum: ha votato il 51,4% degli aventi diritto.