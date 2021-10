BALLOTTAGGIO ROSETO, NUGNES: “CONTRO APPARENTAMENTI SEGRETI, VOTATECI PER UN BUON GOVERNO”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Mi appello ai cittadini e alle cittadine di Roseto che hanno a cuore il futuro della nostra città: ai giovani, alle famiglie, agli anziani, al mondo produttivo, al mondo dell’associazionismo, al mondo dello sport, al mondo del turismo. Questo è il momento di scegliere in coscienza e conoscenza chi amministrerà nei prossimi cinque anni Roseto: noi ci candidiamo a farlo sulla base di un programma solido, con una squadra unita di uomini e donne competenti, volenterosi, generosi, pieni di idee e di voglia e capacità di dare un buon governo alla nostra città. Abbiamo già dimostrato al primo turno di essere quella svolta di cui la città ha bisogno e ci rivolgiamo a tutti, oltre le sensibilità politiche, affinché il nostro programma e la nostra squadra possano guidare la città”.

È quanto dichiara Mario Nugnes, candidato sindaco della coalizione Spazio Civico, in vista del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi.

“Sono certo che i tentativi di ‘apparentamento segreto’, ormai alla luce del sole, cadranno nel vuoto perché i rosetani non hanno interesse a consegnare la città a chi vuole dividerla e svenderla per il proprio tornaconto politico. Ora basta! Come già detto all’indomani del primo turno, ribadiamo che andremo avanti senza apparentamenti tecnici e senza nessun accordo, l’unico accordo che vogliamo stringere è quello con i rosetani e le rosetane”.

“Dalla nostra parte avrete sempre la massima trasparenza e io mi impegnerò, ogni giorno, a essere il sindaco di tutti, di chi mi ha sostenuto e di chi mi ha osteggiato e lo farò perché Roseto merita un cambiamento di prospettiva: l’amministrazione che guiderò sarà sempre e soltanto al servizio dei cittadini e di nessun altro. Siamo a un passo dalla svolta promessa, sosteneteci per dare a Roseto una nuova era di speranza e rinascita”.