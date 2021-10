BALLOTTAGGIO SULMONA: VENERDI’ COMIZIO FINALE DI DI PIERO A PIAZZA GARIBALDI

SULMONA – Il candidato sindaco della coalizione Liberamente Sulmona, Gianfranco Di Piero, insieme ai rappresentanti delle liste che lo sostengono, concluderà la campagna elettorale, domani, venerdi 15 ottobre, con una manifestazione in piazza Garibaldi, alle ore 18.30.

“Sempre più uniti dobbiamo affrontare l’ultima tappa di questa entusiasmante campagna elettorale, che ci ha già premiato nel risultato del primo turno. Una indicazione chiara degli elettori per un cambiamento a lungo atteso a beneficio della città di Sulmona e di tutti i nostri concittadini” dichiara Gianfranco Di Piero.

“E’ il momento di voltare pagina e dal voto del ballottaggio far nascere finalmente una nuova amministrazione comunale, capace di affrontare e risolvere i problemi più urgenti della città, aprendo la strada ad un nuovo percorso, del quale i nuovi amministratori si faranno carico, con onestà e concretezza, ponendosi all’esclusivo servizio della cittadinanza sulmonese, premurosi dei bisogni di un’intera comunità che vuole ritrovare sè stessa e rinascere in un futuro migliore” aggiunge Di Piero, invitando gli elettori a recarsi alle urne, “testimoniando con il voto la decisa volontà di rinnovamento, per una vera svolta politico-amministrativa”.