BALLOTTAGGIO VASTO: APPELLO DI MENNA A M5S, “TAVOLO PERMANENTE SU PNRR”

VASTO – “Il MoVimento 5 Stelle è un interlocutore politico fondamentale grazie alla presenza, tra le sue fila, di parlamentari e consiglieri regionali: da loro può venire un contributo decisivo per la realizzazione degli investimenti che per questo territorio saranno finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il sindaco uscente e candidato per un secondo mandato a Vasto, Francesco Menna, apre al Movimento 5 stelle per consolidare il vantaggio sul centrodestra di Guido Giangiacomo al ballottaggio.

“Rispetto la scelta del MoVimento 5 Stelle di non apparentarsi con alcuno dei candidati sindaco giunti al ballottaggio ma è altrettanto rispettoso dell’elettorato dire chiaramente che, se il sottoscritto sarà rieletto Sindaco, l’Amministrazione Comunale coinvolgerà i rappresentanti istituzionali del MoVimento 5 Stelle per quanto attiene il PNRR. Non si tratta di un coinvolgimento puramente formale ma pieno e continuativo, attraverso la creazione di un apposito tavolo permanente che sappia programmare e dare forma ad interventi risolutivi sulle tematiche più urgenti”, spiega Menna.

“L’occasione del PNRR è un appuntamento irripetibile nella vita della nostra comunità nazionale e cittadina: solo attraverso la piena sintonia di tutti i livelli istituzionali si potrà vincere questa sfida storica. Auspico, quindi, che a partire dalla Consigliera Dina Carinci, la comunità politica del MoVimento 5 Stelle sia protagonista di questo percorso”, conclude Menna.