BALLOTTAGGIO VASTO: CIRCOLI INSIEME PER IL MERIDONE CON GIANGIACOMO

VASTO – I Circoli Insieme per Il Meridione “dopo lo scrupoloso lavoro a sostegno di Alessandra Notaro, la candidata Sindaco per la città di Vasto”, in previsione del ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, daranno manforte alla neonata squadra del candidato sindaco del centrodestra Guido Giangiacomo.

“I Circoli Insieme per Il Meridione presieduti da Tiziana Demma, hanno contribuito al 17,2 % raggiunto da Alessandra Notaro e oggi scendono in campo a supporto di un trio perfetto con le idee chiare. Durante la conferenza svoltasi al Gulliver Center, il candidato Sindaco Giangiacomo ha illustrato le linee guida della squadra e i nomi dei ruoli in caso di vittoria, nominando Alessandra Notaro presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Cappa Vicesindaco e Maria Amato presidente della Commissione Affari sociosanitari”, si legge nella nota.