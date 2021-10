BALLOTTAGGIO VASTO: MENNA, “TANTI GIOVANI ENTRERANNO IN CONSIGLIO CON MIA RIELEZIONE”

VASTO – “Stiamo continuando a incontrare i cittadini tenendo le orecchie ben aperte per accogliere loro istanze e anche le braccia spalancate per accogliere tutti. Continuo ad amministrare la città che non si ferma nemmeno durante un ballottaggio”

Così nell’intervista streaming il candidato sindaco di Vasto, e sindaco uscente, Francesco Menna del Pd.

A Vasto è ballottaggio tra Menna al 46,27% e il centrodestra di Guido Giangiacomo al 20,01%, Manca però ancora il risultato di 4 seggi su 44, con riconteggio preferenze in corso.

Menna si dice fiducioso del risultato, visto l’ampio margine. Ed è notizia di oggi la sua importante apertura al Movimento 5 stelle.

“Ho ritenuto doveroso lanciare un appello agli elettori di una forza politica che in questo territorio esprime due importanti parlamentari, Gianluca Castaldi e Carmela Grippa, e un bravissimo consigliere regionale, Pietro Smargiassi. Sono pronto a costituire un tavolo per la progettualità la gestione dei fondi del Pnrr, con la candidata sindaco Dina Carinci, persona capace e di specchiata onestà”.

Afferma infine Menna: “il dato forse più importante è che se sarò rieletto sindaco, ci sarà un rinnovamento della classe dirigente, con tanti giovani che potranno fare la loro prima esperienza amministrativa, ponendo le basi per la classe politica del futuro”.