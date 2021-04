BALNEARI ABRUZZO, AL VIA STAGIONE: “RISPETTO DELLE REGOLE E MASSIMA PRUDENZA”

PESCARA – “Il pericolo è tutt’altro che scampato: la buona notizia che consentirà di riaprire da lunedì prossimo le prime imprese balneari abruzzesi per le attività di elioterapia, bar e ristorazione all’aperto, non deve passare come un ‘liberi tutti’, tutt’altro. Occorre la massima prudenza se non vogliamo vanificare i passi avanti delle ultime settimane compromettendo il futuro”.

Così il presidente del Sindacato italiano Balneari – Regione Abruzzo Riccardo Padovano in una lettera indirizzata alle Imprese Balneari alla vigilia dell’inizio della stagione balneare 2021.

“Consapevolezza, responsabilità nei comportamenti e massima prudenza devono ‘viaggiare’ contestualmente al rigoroso rispetto delle norme anticontagio più che note, dal corretto uso delle mascherine, al distanziamento e divieto di assembramenti nonché alla scrupolosa igiene personale, il tutto per tutelare noi stessi e le nostre famiglie, il nostro Personale ed i nostri Clienti che dobbiamo sensibilizzare affinché facciano altrettanto. A Voi tutti un buon inizio di stagione!”, conclude Padovano.