BALNEARI: MARSILIO, “PROCURA GENERALE HA DATO RAGIONE ALLA REGIONE ABRUZZO”

PESCARA – La Procura generale ha censurato il difetto di legittimazione attiva della Regione affermato dalla Adunanza plenaria riguardo al ricorso, ad adiuvandum, contro la sentenza che ha annullato la proroga delle concessioni balneari al 2033 e imposto di riassegnarle tramite gare pubbliche entro la fine del prossimo anno, chiedendo alla Corte di Cassazione di accoglierlo il prossimo 24 ottobre, giorno in cui è fissata l’udienza.

“Un passaggio preliminare molto importante su cui esprimiamo soddisfazione e manifestiamo l’orgoglio di essere l’unica Regione a essere scesa in campo, fino in fondo, a fianco dei balneari. Adesso attendiamo fiduciosi e rispettosi il pronunciamento della Corte, sperando nell’accoglimento della tesi del Procuratore generale. Per i balneari e per l’intera impresa turistica rappresenterebbe un risultato molto importante e determinante per lo sviluppo del nostro territorio”, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.