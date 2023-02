BALNEARI, TORTO (M5S): “GOVERNO ALLO SBANDO, DANNEGGIA IL PAESE”

ROMA – “La questione delle concessioni balneari sta diventando paradossale. Con l’ultimo decreto Milleproroghe il governo Meloni non ha fatto altro che lavarsene le mani, dimenticando tutte le promesse fatte in campagna elettorale”.

Lo dichiara in una nota Daniela Torto, deputata abruzzese e capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Fratelli d’Italia – osserva – diceva di avere la soluzione a tutti i problemi, invece si sono presentati con l’ennesima proroga. Una decisione che danneggia non solo i balneari ma il Paese, che ora va incontro a una procedura d’infrazione da parte dell’Europa. Non a caso il Presidente Mattarella ha sonoramente bocciato il decreto, invitando l’esecutivo a rivedere il prima possibile la norma sui balneari. L’ennesima figuraccia di un governo allo sbando”.

“Già da tempi non sospetti, con i governi Conte I e II, il Movimento 5 Stelle ha portato avanti delle proposte concrete per risolvere il problema dei balneari. Ci siamo però scontrati prima con l’aperta ostilità della Lega, poi con una parte del settore dei balneari contrari alla norma, che è stata modificata, ma poi si è definitivamente persa per via della completa indifferenza delle forze politiche durante i mesi dell’esecutivo Draghi”.

“Siamo dunque arrivati a questo punto, con il governo Meloni che, nonostante i nostri numerosi richiami in commissione Bilancio, ha preferito tirare dritto, ignorando l’allarme lanciato dal Movimento 5 Stelle e dall’Europa. Ora ne paghiamo le conseguenze. Il loro totale disinteresse verso il confronto democratico e la loro incompetenza rischia di danneggiare pesantemente il Paese”, conclude Torto.