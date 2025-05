BALNEAZIONE A MONTESILVANO: IL CONSIGLIERE TOCCO, “NESSUNA ANOMALIA DAI CONTROLLI DELL’ACQUA”

MOMTESILVANO – In risposta alle recenti dichiarazioni del consigliere di opposizione Manuela Natale riguardo ai temporanei divieti di balneazione, l’Amministrazione comunale di Montesilvano (PE) desidera fornire chiarimenti basati su dati ufficiali e fonti pubbliche, al fine di ristabilire la corretta informazione e tutelare l’immagine della città.

Il consigliere comunale Adriano Tocco interviene in merito: “I divieti temporanei di balneazione attivati sul nostro litorale sono una misura di massima precauzione, strettamente conforme alle normative nazionali e regionali. Tali provvedimenti scaturiscono da comunicazioni dell’ACA (Azienda Comprensoriale Acquedottistica) in seguito a eventi meteorologici eccezionali, caratterizzati da precipitazioni intense e concentrate.”

Tocco sottolinea con forza la trasparenza dei dati relativi alla qualità delle acque: “È fondamentale che i cittadini e gli operatori turistici siano consapevoli che tutti i dati concernenti la qualità delle acque di balneazione sono pubblici e facilmente consultabili sul portale ufficiale dell’ARPA Abruzzo, nella sezione dedicata: https://www.arpaabruzzo.it/acque-di-balneazione. La consultazione di tali dati evidenzia chiaramente come i campionamenti di routine effettuati regolarmente da ARPA restituiscano parametri conformi ai limiti di legge. Anche i controlli supplementari eseguiti in seguito a forti piogge, eventi che possono causare temporanee alterazioni, non hanno mai rilevato criticità persistenti o situazioni di rischio per la salute pubblica.”

“In riferimento specifico alla qualità delle acque di Montesilvano,” prosegue il consigliere, “i parametri di classificazione confermano che la qualità del nostro litorale è complessivamente ‘buona’, come attestato dagli esiti degli ultimi anni. Pertanto, riteniamo del tutto infondato e fuorviante alimentare allarmismi basandosi su interpretazioni parziali o strumentali delle informazioni. La gestione della balneazione segue protocolli normativi rigorosi e ogni misura precauzionale adottata è sempre temporanea, tracciata e giustificata da dati oggettivi.”

Il consigliere Tocco precisa inoltre che le comunicazioni relative a improvvise precipitazioni e ai conseguenti divieti precauzionali non riguardano esclusivamente Montesilvano, ma interessano l’intera costa regionale, evidenziando come si tratti di una problematica nazionale che coinvolge anche altre regioni italiane. “Certamente è un aspetto che richiede miglioramenti e soluzioni a livello più ampio, ma non può e non deve essere strumentalizzato a fini politici, soprattutto in questa fase cruciale di inizio stagione turistica, in cui le famiglie stanno pianificando le loro vacanze. Riteniamo inopportuno rilasciare dichiarazioni poco chiare e prive di fondamento con il solo intento di ottenere visibilità mediatica, creando un danno all’economia locale e all’immagine dellacittà, costruita con impegno, trasparenza e qualità certificata.”

L’Amministrazione comunale di Montesilvano, infatti, ribadisce il proprio costante impegno per la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini e dei turisti, invitando tutte le forze politiche a collaborare costruttivamente per il bene della comunità, evitando polemiche sterili che danneggiano l’immagine di Montesilvano. Il turismo si fonda sul lavoro serio e sulla trasparenza, non sulla demagogia.