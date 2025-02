BAMBINA CADE DA SEGGIOVIA A PASSOLANCIANO: E’ IN BUONE CONDIZIONI

PESCARA – Una bambina di 6 anni è caduta questa mattina dalla seggiovia di Passolanciano, dopo un volo di circa tre metri, nel comprensorio sciistico Passolanciano-Maielletta.

Subito soccorsa dai Carabinieri Forestale Sciatori della stazione di Lettomanoppello, e dalla Croce Rossa Italiana, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pescara dove si trova in osservazione. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione.

La bambina, della provincia di Chieti, era con la madre sulla seggiovia quando, a pochi metri dall’arrivo, è stata aperta accidentalmente la barra di protezione e la bambina è caduta nel vuoto.

La bambina dopo la caduta è sempre rimasta vigile e non ha lamentato traumi. Accertamenti sulla dinamica dei fatti sono in corso da parte dei Carabinieri sciatori che sono intervenuti per i soccorsi.