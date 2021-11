BAMBINA DI 11 MESI MUORE PER UN MALORE, LUTTO A MONTEODORISIO. DISPOSTA AUTOPSIA

MONTEODORISIO – Comunità in lutto a Monteodorisio (Chieti) per la tragica scomparsa di una bambina di 11 mesi, Giulia Radici, morta per un malore improvviso.

La piccola, terzogenita di una coppia di origine albanese, è morta nella notte di venerdì all’ospedale di Pescara dov’era arrivata in ambulanza dal San Pio di Vasto. Una tragedia che ha gettato nello sconforto la famiglia, una famiglia felice fino all’altro giorno. La Procura ha aperto un fascicolo sulla vicenda e la polizia di Pescara ha acquisito le cartelle cliniche.

È stata disposta l’autopsia. La piccola, racconta Il Centro, ha cominciato a stare male venerdì: accusava problemi intestinali.La mamma si è accorta che Giulia aveva la febbre alta e ha raggiunto il San Pio. La bambina, dopo una prima visita al pronto soccorso, è stata mandata in pediatria. I pediatri hanno valutato le condizioni della piccina e, dopo un tampone anti Covid risultato negativo, hanno disposto il trasferimento all’ospedale Spirito Santo di Pescara. Giulia è stata trasferita a Pescara in ambulanza con un medico rianimatore a bordo. Durante il trasporto, ha avuto una crisi ed è stata rianimata fino all’arrivo a Pescara. Una volta giunta in ospedale la bambina è morta.

“Siamo profondamente addolorati – dice al Centro il sindaco di Monteodorisio, Catia Di Fabio – cercheremo di stare vicini ai genitori in questo drammatico momento”.

“L’amministrazione esprime profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia Radici per la drammatica e improvvisa perdita della piccola Giulia – si legge in una nota del Comune – Ci stringiamo commossi e increduli intorno al dolore della famiglia, una tragedia che ci lascia sgomenti e a cui partecipa tutta la comunità cittadina”.