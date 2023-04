“BAMBINI HANNO GIA’ DIRITTI”, “SIETE CONTRO FAMIGLIE OMOGENITORIALI”, SCONTRO TRA BIONDI E SPADAFORA

L’AQUILA – “I bambini hanno già tutti i diritti!”. “Se non è uomo donna per voi non è famiglia!”.

Nella trasmissione Omnibus di La7 è andato in scena lo scontro tra l’ex ministro per le Politiche giovanili e lo sport nel governo Conte due, Vincenzo Spadafora, ex M5s, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, sul tema scottante della decisione da parte del governo di Giorgia Meloni, di sospendere la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali, imposta da una circolare del Viminale guidato da Matteo Piantetosi dopo aver interpretato una sentenza della Cassazione. Il Parlamento europeo ha approvato un l’emendamento presentato da Renew Europe che condanna l’esecutivo italiano per lo stop alla registrazione dei certificati di nascita di figli di coppie omossessuali.

Biondi si è schierato al fianco del governo, mentre altri sindaci contestano con durezza la decisione: “La non trascrizione dell’atto, che riguarda una casistica ridottissima – ha sostenuto Biondi – non non preclude l’iscrizione all’anagrafe e il godimento dei benefici”.

Alla contestazione, “ma questo riguarda però solo un genitore”, Biondi prosegue: “sì, certo, io mi riferisco al bambino, e il bambino può essere iscritto all’anagrafe, può essere curato può essere assistito, può andare a scuola”.

A quel punto Spadafora obietta: “ma in questo modo ad esempio uno dei genitori non può accompagnare il figlio a scuola”.

E Biondi ribatte: “lo può fare su delega, esattamente come può farlo la mamma dell’amichetta o mia zia. Questo perché non è il genitore naturale”, sottolineando di “non avere nulla contro le coppie omosessuali”.

Ribatte ancora Spadafora, “resta il fatto che uno dei due genitori, e tutta la sua parentela sono esclusi da qualsiasi possibilità di intervenire dalla vita del bambino. La verità è che se non è uomo donna per voi non è famiglia no esiste. Ma la famiglia è oggi un qualcosa di molto più complesso”.