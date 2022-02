BANCA D’ITALIA: VENERRDI’ PRESENTAZIONE PREMIO PER LE SCUOLE “INVENTIAMO UNA BANCONOTA”

L’AQUILA – Venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 10,30 presso la Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia, in Corso Federico II n. 1, si terrà in presenza una conferenza stampa per la presentazione della Nona edizione del Premio per la scuola ‘Inventiamo una banconota’, una competizione ideata dalla Banca d’Italia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione rivolta a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.

L’iniziativa intende coinvolgere gli studenti in un progetto interdisciplinare, integrato nella programmazione didattica, consistente nella realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria” e rientra tra le numerose attività che la Banca d’Italia organizza per promuovere l’innalzamento delle conoscenze di tipo economico-finanziario nel nostro Paese.

Alla Conferenza parteciperà per la Banca d’Italia, Massimo Calvisi, temporaneo Responsabile della Filiale di L’Aquila, quest’anno incaricata di coordinare i lavori della Giuria interregionale per la selezione dei bozzetti semifinalisti delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna. Sono invitati anche gli altri membri della Giuria, Antonella Tozza, Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, Giuliana Birindelli, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara e Sindaco effettivo della Banca d’Italia, Antonio Gasbarrini, critico d’arte e saggista e Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice.

L’incontro si terrà nel pieno rispetto delle norme antiCovid e l’accesso sarà consentito esclusivamente con l’esibizione del green pass rafforzato. Per esigenze organizzative, si richiede inoltre la comunicazione anticipata dei nominativi dei giornalisti e tecnici presenti entro le ore 17,00 del giorno 10 febbraio 2022 inviando una mail a: laquila.segreteria@bancaditalia.it (e per conoscenza a edufin.laquila@bancaditalia.it).