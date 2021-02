BANCA POPOLARE DI BARI, AGOSTINELLI: IN PRIMA LINEA PER TUTELARE FILIALI CAMPLI E SANT’ONOFRIO

CAMPLI – “A dicembre ho ricevuto rassicurazioni sull’esclusione delle filiali della Banca Popolare di Bari che sono presenti nel nostro Comune dal piano di riordino e taglio delle filiali a cui la banca sta lavorando. Un’esclusione motivata dal buono stato di salute delle filiali in termini di profittabilità e bilancio. Oggi l’Ad di Popolare di Bari, Giampiero Bergami, ha confermato il piano di riordino, che riguarderà le filiali meno efficienti e comunque in numero minore rispetto al piano iniziale. Alla luce delle nuove dichiarazioni dell’Ad Bergami torno a ribadire la necessità di salvaguardare entrambe le filiali di Campli e Sant’Onofrio, in considerazione del ruolo cruciale che esse svolgono in un territorio molto esteso e diversificato come il territorio comunale di Campli”.

“Faremo tutto il possibile per la difesa delle filiali, nella massima collaborazione con i vertici di Popolare di Bari, con grande rispetto e spirito costruttivo. Sono certo inoltre che non mancherà il supporto al nostro territorio dell’assessore Regionale, Pietro Quaresimale, e del consigliere, Sandro Mariani. Di fronte ad un argomento così delicato e complesso, che ha ripercussioni dirette su centinaia di famiglie, nessuno pensi di speculare o di diffondere notizie non confermate e non verificate che avrebbero il solo fine di creare allarmismo tra i cittadini e indebolire il nostro territorio. Affrontiamo questo tema con grande fiducia e senso di responsabilità”.

