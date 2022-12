BANCAROTTA: TORNA LIBERO IMPRENDITORE COLELLA, REVOCA DOMICILIARI PER PATRON SANTA CROCE

CAMPOBASSO – Torna in libertà l’imprenditore molisano Camillo Colella, patron dell’acqua Santa Croce, che opera in Abruzzo nel comparto delle acqua minerali, per anni nella sorgente Sant’Antonio Sponga di Canistro.

Il gip del Tribunale di Roma ha disposto la revoca dei domiciliari.

Colella era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma lo scorso 27 gennaio. A giugno aveva poi lasciato il carcere per i domiciliari.

All’imprenditore di Isernia è contestata l’accusa di bancarotta fraudolenta nell’ambito di una indagine sulla società immobiliare Cosmo Srl.