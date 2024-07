BANCHE, CALCIO E IMPRESA: A CASTEL DI SANGRO “LE NUOVE FRONTIERE DELLO SPORT E DELLA FINANZA”

CASTEL DI SANGRO – “Un evento imperdibile che rappresenta un’opportunità per esplorare le sinergie tra il mondo finanziario, lo sport e l’imprenditoria, insieme a rappresentanti di calibro internazionale che operano questi settori. Il calcio non è solo uno sport, ma anche un potente motore economico che può stimolare la crescita e l’innovazione. In questo contesto è essenziale favorire il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, imprese e la società civile”.

Così il sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, nel presentare l’evento “Banche, calcio e impresa”, che si terrà martedì 30 luglio, alle ore 17, presso il Teatro comunale “Francesco Paolo Tosti” di via Porta Napoli 46a a Castel di Sangro.

All’appuntamento, che si terrà mentre il Napoli Calcio è in Abruzzo per il ritiro estivo, interverranno: Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm; Corrado Passera, amministratore delegato e fondatore di Illimity; Vito Grassi, presidente di Unione Industriale Napoli e Confindustria Campania; Maurizio Marinella, imprenditore; Davide Giacalone, giornalista e scrittore; Alessandro Fanni, imprenditore; Riccardo Maria Monti, presidente di Triboo; e con la partecipazione straordinaria di Aurelio De Laurentiis, presidente della Società Sportiva Calcio Napoli. A cura e con la conduzione di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

Ad organizzare Wall Street Italia, in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli, il Comune di Castel di Sangro, la provincia dell’Aquila e il supporto di Rete8 tv. L’appuntamento andrà in onda anche sui canali di Wall street Italia nella trasmissione Smart Talk e ripreso da Rete8 tv.