BANDI RICERCA, “IL CAPOLAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO”: CONFERENZA D’ALFONSO

PESCARA – “Ricostruire il capolovoro della Regione Abruzzo in merito ai Bandi di Ricerca Finalizzata”.

A questo scopo il deputato Pd Luciano D’Alfonso ha convocato una conferenza stampa per oggi, a mezzogiorno, presso i locali dell’Officina in via dei Marrucini 79.

“Il Ministero della Salute ha realizzato una indiscutibile operazione verità che è bene far conoscere a tutti per il presente e per il futuro”.

Con “un capolavoro di disordine, di distrazione e anche di sciatteria nella condotta istituzionale”, la Regione “ha dimenticato di certificare” i progetti di ricerca biomedica di durata triennale, dal valore stimato dai 3 ai 4 milioni di euro, presentati dai ricercatori del sistema sanitario pubblico abruzzese, portando così alla loro esclusione da un bando nazionale che metteva a disposizione ben 100 milioni di euro complessivi, ha denunciato D’Alfonso, ex presidente della Regione, in una interrogazione a palazzo Montecitorio, a cui ha risposto in aula il sottosegretario sottosegretario di Stato per la Salute, Marcello Gemmato, di Fratelli d’Italia, il caso di tre progetti di ricerca presentati dagli operatori del servizio sanitario regionale, esclusi dalla graduatoria finale approvata il 28 ottobre del bando “Ricerca finalizzata 2021” del Ministero della salute.