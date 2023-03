BANDI UE: AL LICEO “COTUGNO” DELL’AQUILA WORKSHOP E SIMULAZIONE CON PREMIO ECONOMICO

L’AQUILA – Un workshop al Liceo classico “Domenico Cotugno”, che ha coinvolto quattro classi quinte di quattro indirizzi diversi, tutto dedicato al mondo dei fondi comunitari e alle opportunità offerte dai bandi, ai quali spesso non si riesce ad accedere agevolmente per la loro complessità o, addirittura, perché proprio non se ne conosce l’esistenza.

È così entrata nel vivo, stamattina all’Aquila, la nuova fase della cooperativa sociale “Realize”, fondata proprio per assistere e orientare i giovani, che dallo scorso anno ha attivato uno sportello informativo e di consulenza del tutto gratuita e avviato corsi di formazione.

Tre gli incontri previsti al “Cotugno”: dopo il primo, dedicato al mondo dei bandi, alle tipologie e alla documentazione base, nel secondo sarà presentata l’Agenda 2030 dell’Onu e un fac simile di bando ideato da Realize coi ragazzi che, divisi in gruppi, scriveranno dei progetti, nel terzo incontro si discuterà dei progetti presentati e si comunicherà il vincitore che avrà a disposizione delle risorse reali messe a disposizione dalla cooperativa per realizzare il progetto.

La cooperativa, fondata da quattro under 30 tutti altamente specializzati, nasce per rispondere alla tendenza negativa che vede l’Abruzzo, e la provincia dell’Aquila in particolare, tra i minori utilizzatori delle risorse economiche messe a disposizione dall’Unione Europea mentre contestualmente mostra una crescita dei tassi di disoccupazione giovanile – tra i più altri d’Italia – e di spopolamento. Realize si pone l’obiettivo di offrire supporto a imprese e startup, orientando e sostenendo le idee di chi vuole investire nel territorio.

Il progetto ha trovato da subito il supporto di diversi enti locali, come il Comune dell’Aquila, la Provincia dell’Aquila, l’Università degli studi del capoluogo abruzzese, il Convitto nazionale “Domenico Cotugno” e l’Istituto Istruzione superiore “Andrea Bafile–Fulvio Muzi”, tutti sottoscrittori di un partenariato.

Per informazioni si può contattare il numero 340-3796245 o scrivere all’indirizzo [email protected]