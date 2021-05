BANDIERA BLU A PESCARA, CONFCOMMERCIO: “LA MIGLIORE PROMOZIONE ALL’INIZIO DELLA STAGIONE ESTIVA”

PESCARA – La Confcommercio Pescara esulta per l’attribuzione della bandiera blu al Comune di Pescara attraverso la voce del presidente Riccardo Padovano, della presidente della Federalberghi Pescara Daniela Renisi e del vicepresidente del SIB- Balneari Pescara Andrea Lancia.

“L’attribuzione della bandiera blu al Comune di Pescara è un fatto importante per la risonanza che può avere in termini turistici. Ma il dato generale di 13 bandiere blu in regione conferma un dato ormai inconfutabile: la costa abruzzese ha il mare pulito”, commenta Daniela Renisi.

“Dobbiamo dare atto al Comune di Pescara e alle amministrazioni comunali in genere che stanno acquisendo una maggiore cultura turistica e prestano maggiore attenzione ad istanze come questa da noi portate avanti da anni. Si tratta quindi di una notizia che avrà una vasta eco sulla stampa e che va immediatamente utilizzata dalle istituzioni per promozionare adeguatamente il nostro territorio in Italia ed all’estero. È proprio questo il momento in cui i potenziali turisti scelgono dove passare le vacanze estive e una notizia come questa potrebbe fare la differenza a favore delle nostre località”.

Per Andrea Lancia, “la notizia della bandiere blu al Comune di Pescara dopo tanti anni di attesa è un fatto di soddisfazione ed orgoglio perché vuol dire che in questi anni si è lavorato bene come squadra e che la sinergia fra istituzioni e associazioni ha prodotto una maggiore attenzione a fatti importanti come la salute delle acque. La strada intrapresa è quella giusta ma il risultato di oggi è solo un punto di partenza per insistere in questa direzione e far divenire il nostro territorio sinonimo di mare pulito e di all’avanguardia. La risonanza data dai mass-media alla notizia rappresenta il miglior biglietto da visita per il nostro litorale e potrebbe preannunciare una stagione record”.

Come spiega Riccardo Padovano, “è un grande risultato per Pescara e per tutta la regione. È la migliore promozione che si poteva effettuare ad inizio di stagione. La bandiera blu significa mare pulito unito però a servizi di qualità a livello di pulizia, servizi igienici, accessi per portatori di handicap, cortesia ed altro ancora che confermano l’alto livello di professionalità raggiunto dai titolari di stabilimenti balneari e alberghi”.

“È importante sottolineare lo straordinario obiettivo di oggi esalta l’immagine di Pescara e della nostra regione in generale in quanto si parlerà di un territorio dal mare pulito senza differenziare troppo fra i singoli comuni. Dobbiamo far leva su tali notizie per promozionare la nostra regione e sviluppare finalmente appieno le potenzialità notevoli del nostro territorio. Le aspettative, grazie alla qualità ambientale e alla configurazione delle nostre coste che garantiscono sicurezza e distanziamento, sono buone e con un adeguata promozione di notizie come quella di oggi si potrebbe configurare una stagione record per il nostro turismo”, conclude Padovano.