BANDIERA VERDE, ANCHE PINETO TRA LE LOCALITÀ CHE HANNO OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO

PINETO. Importante riconferma anche per il 2021 per Pineto che ottiene anche quest’anno la Bandiera Verde dei Pediatri, assegnata dalla Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina, 10 luglio 2021, nel corso di un incontro che si è svolto ad Alba Adriatica al quale hanno partecipato i referenti delle località balneari insignite del riconoscimento.

“Il nostro Comune ha ottenuto per il sesto anno consecutivo questo ambito vessillo, una importante riconferma per la nostra città –dichiara il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – questo riconoscimento ha una importante ricaduta sul turismo di settore, legato alle famiglie con bambini, soprattutto in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e va a premiare anche gli sforzi dei tanti operatori pubblici e privati di Pineto, dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e della comunità tutta che ha molto a cuore il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita. Sono molte le famiglie che scelgono la nostra città per le loro vacanze, soprattutto quanti hanno bambini piccoli, lo spazio verde della pineta è un ambiente fresco e rigenerante nel quale giocare e rilassarsi in sicurezza, questo vessillo contribuisce ancor più a rafforzare questo target e conferma anche che l’Amministrazione Comunale e gli operatori turistici lavorano in sinergia per garantire standard di eccellenza. La Bandiera Verde è un riconoscimento prestigio che ci spinge a migliorare sempre di più l’offerta turistica per le famiglie, convinti che questo target sia quello più adatto per il nostro territorio. Pineto, inoltre, ha avuto la 18esima Bandiera Blu, Quattro Vele di Legambiente, quattro bike smile della FIAB per i comuni ciclabili. La nostra città si distingue in particolare nel settore della sostenibilità, questi riconoscimenti ci spronano a fare sempre meglio per la tutela dell’ambiente, lo spazio verde disponibile, la qualità dell’aria e dell’acqua”.