BANDIERE BLU: IN ABRUZZO DA 10 A 13, NEW ENTRY PESCARA, FRANCAVILLA E MARTINSICURO

L’AQUILA – In Abruzzo le bandiere blu passano da 10 a 13, con l’ingresso di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, Martinsicuro in provincia di Teramo e il porto turistico ‘Marina’ di Pescara.

Ad assegnare il prestigioso riconoscimento la ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, riservato alle migliori località costiere europee che si distinguono in pulizia e qualità delle acque ed efficienza dei servizi offerti. Sono 201 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2021, 6 in più rispetto ai 195 dello scorso anno.

Ecco dunque l’elenco aggiornato delle bandiere blu abruzzesi: in provincia di Chieti Vasto, Fossacesia, San Salvo e Francavilla al Mare, in Provincia dell’Aquila i laghi di Villalago e Scanno

in Provincia di Teramo Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi, Giulianova, Tortoreto Martinsicuro.

Per la provincia di Pescara entra il porto turistico.

Tra le località premiate si conferma l’assenza di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, con polemiche che già si stanno scatenando, con il Comune che parla di “svista” nella comunicazione dei dati, nella delibera di classificazione di balneazione delle acque della Regione Abruzzo sulla scorta dell’ultimo quadriennio, relativo al punto di captazione di via Sardegna.

“Un evento storico per la città di Pescara, atteso da decenni, che premia il lavoro della task force istituita e che sostiene uno degli obiettivi principali del programma di Governo presentato nel 2019 agli elettori, ossia la valorizzazione dell’immagine e dell’appeal del capoluogo e del suo litorale, con i vantaggi che ne deriveranno a scopo ambientale, turistico e promozionale”, esulta il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che questa mattina assieme al presidente della Confcommercio Riccardo Padovano (Sib), il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli, una vasta delegazione della giunta comunale e i dirigenti e responsabili del progetto Bandiera Blu 2021 hanno incontrato brevemente i media locali e festeggiato sugli scalini di ingresso a palazzo di città; è stato mostrata una Bandiera blu non ufficiale, in attesa della cerimonia di consegna dell’ambito vessillo che avverrà nei prossimi giorni per mano di un delegato Fee.

“Penso che nessuno immaginasse che già nel corso del 2021 potessimo fregiarsi di questa certificazione. La Fee ci ha preso in contropiede – ha detto il sindaco Carlo Masci – tutti sapete che questo obiettivo speravamo di ottenerlo per il 2022. È il segno che abbiamo lavorato bene, ma sappiamo anche che questo non è un punto di arrivo ma un’assunzione di responsabilità: da questo momento dovremo difendere questo vessillo con comportamenti virtuosi sia sotto l’aspetto della tutela ambientale che del controllo dei livelli di inquinamento delle acque e non solo. Questa non deve essere quindi solo una medaglietta sul petto, ma un impegno per il futuro; un impegno per tutti e non solo per il sindaco. Senza la collaborazione della cittadinanza, degli operatori economici e di quanti hanno a cuore il futuro di Pescara, avendo ora l’occasione di dimostrarlo, rischieremmo di disperdere tutti i nostri sforzi”.

Importanti tra gli altri, da quanto si è appreso dalla Fee, ai fini dell’assegnazione del riconoscimento, sono stati i risultati dei prelievi in mare nel corso degli ultimi 15 mesi, che hanno costantemente rivelato valori e percentuali di presenza di escherichia coli ed enterococchi fecali, i due indicatori biologici che stimano i livelli di inquinamento così come disposto dalla legge 116/2008, ben al di sotto dei limiti richiesti; lo stesso dicasi per i programmi di azione a scopo ambientale, in gran parte già avviati, che riguardano il fiume e che, tra l’altro, prevedono la realizzazione di 9 vasche di prima pioggia, l’ampliamento in atto del depuratore e il controllo degli scarichi nel Pescara e di quelli fognari in generale. Su questi temi nel corso dell’ultimo anno e mezzo sono stati coinvolti i sindaci dei Comuni dell’interno che ricadono sul fiume Pescara. Anche l’adesione al progetto Eco-Schools, che vede Pescara unica città d’Italia a coinvolgere l’intera popolazione studentesca della provincia, è stato un bel segnale lanciato riguardo ai temi della sostenibilità ambientale.

Grande soddisfazione anche a Martinsicuro.

“Siamo veramente molto contenti per questo importante riconoscimento che ci è stato assegnato e che rimette Martinsicuro sulla “mappa” delle più importanti ed apprezzate spiagge del nostro Paese” dichiarano il Sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore all’Ambiente, Marco Cappellacci.

“A nome dell’intera Amministrazione non possiamo che esprimere la grande soddisfazione per questo risultato che è frutto di un duro lavoro che va avanti da anni, grazie anche all’incessante impegno dell’Ufficio Ambiente e del suo personale, che ringraziamo di cuore per quanto fatto, della Capitaneria di Porto (dapprima con il comandante Stefanìa e proseguito poi con l’attuale comandante Landolfo) e della Forestale, oltre al prezioso servizio fornito dalla Ruzzo Reti Spa con un continuo ampliamento della rete fognaria e le video ispezioni su scarichi sospetti. In questi anni abbiamo scelto la via del silenzio, dell’impegno e del duro lavoro per riconquistare la Bandiera Blu, abbiamo scelto di non azzardare nessun passo, ma di rimboccarci tutti le maniche finché i numeri ed i dati non ci hanno dato ragione, ripagandoci così degli sforzi fatti” sottolineano Vagnoni e Cappellacci. “Riconquistare il vessillo era un obiettivo che ci eravamo prefissati sin dal nostro insediamento, consapevoli di quanto sia importante per attrarre nuovi turisti, anche stranieri, sulle nostre coste, quindi oggi è un giorno speciale per il Comune di Martinsicuro e tutti i suoi abitanti, non vediamo l’ora di vedere la Bandiera Blu 2021 sventolare di nuovo sulle nostre spiagge”.

“Naturalmente per noi tutti questo riconoscimento, che si aggiunge alla conferma della certificazione Emas, deve rappresentare un nuovo inizio a cui dovrà seguire impegno costante verso il miglioramento dei servizi” concludono gli amministratori truentini. “Abbiamo ancora tante cose da fare, ma vedere premiati gli sforzi di tutta l’Amministrazione ci rende orgogliosi del lavoro fatto e ci spinge con rinnovato entusiasmo a lavorare ancora di più affinché la nostra Città sia sempre più accogliente. Ora tutti a lavoro per preparare l’imminente stagione estiva”.