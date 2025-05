BANDIERE BLU: TESTA (FDI), “L’ABRUZZO SI CONFERMA ECCELLENZA TURISTICA”

PESCARA – “La riconferma della Bandiera Blu per Pescara è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. È il risultato di un impegno costante volto a garantire qualità ambientale, servizi e accoglienza ai cittadini e ai turisti. La nostra città continua a dimostrarsi un punto di riferimento per il turismo balneare, offrendo un litorale di eccellenza e un’offerta culturale e gastronomica sempre più attrattiva”.

Così, in una nota, il deputato pescarese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, commenta il riconoscimento delle Bandiere Blu 2025.

“Una prestigiosa attestazione che non riguarda solo Pescara ma tutta la regione, con ben 14 località costiere, oltre a Villalago e Scanno che rappresentano il cuore dell’offerta turistica dell’entroterra. Ringrazio le amministrazioni comunali e gli enti regionali per il grande lavoro svolto. La qualità della nostra offerta turistica è il frutto di un impegno quotidiano e strategico. Continuiamo su questa strada per promuovere sempre di più le meraviglie dell’Abruzzo”.

Testa sottolinea, inoltre, l’importanza degli investimenti sui depuratori che “hanno contribuito a garantire standard di qualità delle acque sempre più elevati, fondamentali per la tutela ambientale e per il mantenimento del riconoscimento della Bandiera Blu”.

“La cura del nostro mare – evidenzia – passa anche da interventi strutturali e investimenti mirati, come quelli sui depuratori, essenziali per assicurare acque pulite e una balneabilità eccellente. Pescara sta compiendo passi avanti significativi in questo ambito e i risultati ottenuti ne sono la dimostrazione”, conclude Testa.